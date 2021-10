Endine Manchester Unitedi tähtmängija avalikustas, et langes lapsena seksuaalse väärkohtlemise ohvriks

Evra tunnistas, et ema sai juhtunust teada alles kaks nädalat tagasi. "Alles nüüd, kui olen 40-aastane, ütlesin ma seda talle [emale]," sõnas Evra. "See oli tema jaoks suur šokk. Palju viha. Ta ütles, et tal on kahju."

"Ta ütles: "Sa ei tohi seda oma raamatusse panna, see on privaatne, Patrice.". Kui mina ütlesin emale, see on oluline mitte minu, vaid teiste laste jaoks, vastas ta, et mõistab mind."



"Ma tahtsin sellest rääkida, sest ma ei soovi, et lapsed oleksid minu olukorras ja häbeneksid ennast, arvates, et nad ei ole piisavalt julged. See ei tähenda julgust, vaid vaimset valmisolekut sellest rääkida. Nii et ma tahan lihtsalt veenduda, et lastel on julgust ja nad ei süüdistaks ennast, sest mina süüdistasin ennast alati."