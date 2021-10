TÄISPIKKUSES | Veel üks kindel võit! Anett Kontaveit pääses Moskva tippturniiril finaali

"Ma arvan, et see oli väga raske mäng. Marketa on tugev ja keeruline vastane. Oleksin saanud ka paremini mängida, kuid olen väga õnnelik, et suure tööga finaali jõudsin," sõnas Kontaveit matšijärgses lühiintervjuus. "Olen viimasel ajal väga palju mänginud ja väga tähtis on endasse uskuda. Olen viimasel ajal seda suutnud."