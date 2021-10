Ken Tornil on Ungraris võimalus kindlustada tänavune juunioride EMi meistritiitel

Peamiselt on Torn – Pannas terve hooaja enda tempot võrrelnud esiveoliste Rally4 ja neljaveoliste Rally2 autodega. Selle peamiseks põhjuseks on olnud see, et kahjuks pole tänavu ERC Junior arvestuses konkurents väga suur olnud ja peale eestlaste on hooaja erinevatel etappidel Rally3 autoga veel stardis olnud vaid kaks võistluspaari. Ungariski on Torn – Pannas kahjuks ainsad ERC Junior klassi võistlejad, kuigi Rally3 autoga on stardis ka üks kohalik võistluspaar.