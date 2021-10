Kontaveit ilusa võidu järel: olen väljakul viibimist rohkem nautima hakanud

Avasetis oli Kontaveit oma pallingul väga võimas ja loovutas Muguruzale vaid kaks punkti. "Kui serv töötab hästi, on sellest suur abi. Ma olin juba kohtumise eel enesekindel, aga mängu käigus enesekindlus kasvas veelgi," rääkis kuus ässa löönud Eesti esireket.

Eestlanna lisas, et viimase aja edule on kaasa aidanud tema positiivne suhtumine. "Olen väljakul viibimist senisest enam nautima hakanud. Olen neid väljakutseid võtnud sellisena, et neid saab ületada lõbu tundes," ütles Kontaveit.