Moskva tippturniiril jõudis viimasena poolfinaali Kreeka esinumber

Viiel korral vastase pallingu murdnud kreeklanna pääses avasetis ette 4:1 ja teises 5:1 ega andnud enam edu käest.

26-aastane Sakkari on hooaja lõpus tõusnud suurepärasesse vormi. Ta on viimasest neljast turniirist jõudnud poolfinaali juba kolmel korral, sealhulgas ka US Openil.