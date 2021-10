Läti ekskoondislast karistati kümne aasta pikkuse jalgpallis tegutsemise keeluga

"See on tohutu arusaamatus. Sain mitu aastat tagasi pakkumise mängu tulemust mõjutada, kuid keeldusin sellest kategooriliselt ja teatasin sellest katsest kohe jalgpallivõimudele. Olen oma tegude üle uhke," ütles 33-aastane Gauračs Läti Delfile. "Mu südametunnistus on puhas ja olen kindel, et see arusaamatus lahendatakse."