M-Spordi boss kardab Monte Carlo rallit: sellest tuleb viimaste aastate suurim väljakutse

"Sellest võib tulla viimaste aastate suurim väljakutse," kommenteeris Millener DirtFishile. "Minna reedel rajale, teades, et lõuna ajal ei ole hoolduspausi, on juba praeguste autode juures väga keeruline. Kuid nüüd tulevad meeskonnad rajale uhiuute masinatega ja seda veel Montes..."

Millener usub, et olukorda aitaks leevendada vaid kuivad tingimused. "Õige legendi ja õigete rehvide leidmine on niigi raske. Kui on ilus ja kuiv, oleks lihtsam, aga me kõik ju teame, mis olud võivad seal valitseda."