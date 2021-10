Maailmarekordinaise tapja jättis mõrvapaika ülestunnistuse

Sportlase abikaasa oli koheselt olnud mõrva peamine kahtlusalune. Nüüd kirjutavad Keenia meediaväljaanded, et Rotich oli pärast tapmist teinud oma vanematele segase telefonikõne. "Saime Tiropi abikaasa perelt informatsiooni, et mees oli oma vanematele helistanud ja nuttes jumalalt andestust palunud," kommenteeris politsei esindaja. Keenia tippjooksja noorema õe Evelyn Jepngetichi sõnul kannatas Tirop lähisuhtevägivalla käes. Õed olid veel koos olnud eelmisel esmaspäeval, päev enne sportlase kadumist. "Mu õde peksti jõhkralt mitu korda. Ta ei maganud isegi pärast Tokyo olümpiamängudelt naasmist. Ta kurtis terve öö, sest teda oli julmalt pekstud. Hommikul oli ta nägu paistes ja muljutud," paljastas õde.

Ta lisas, et on väga pettunud, et õde perevägivallast varem ei rääkinud. "Ta avas end liiga hiljas," ütles õde kurvalt.



Naabrite sõnul põgenes Tirop kohe pärast Tokyost tulekut kodust, sest sattus taas peksmise ohvriks. Siiski naasis ta eelmisel esmaspäeval, et lahendada Rotichi ja tema sõpradega erimeelsused. Pärast seda jooksjat elusana enam ei nähtud.