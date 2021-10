Eestlased jätkavad maailma mainekamal mitmepäevasõidul kolmanda koha kursil

Üldarvestus on Sarrou ja Beersi edu kahanenud Frey ja Stiebjahni ees kuuele minutile ja 29 sekundile. Kolmandat kohta hoiavad Samuele Porro ja Fabian Rabensteiner (+10.54). Becking ja Dias on kerkinud neljandale kohale, jäädes liidritest maja 13 minuti ja 37 sekundiga.