Skandinaavia skandaal: algus on tehtud!

Järgmisel nädalal Meistrite liiga alagrupimängudega alustav Soome meister KaDy on asunud enesekindlalt tiitlit kaitsma. Hooaja neljas avamängus saavutas Kampuksen Dynamo neli võitu: 6 : 3 SoVo vastu, 7 : 1 AU vastu, võõrsilmängus hävitava 8 : 0 võidu Mad Maxi vastu ja koduse võidu 3 : 2 ühe peamise konkurendi Kemi üle. Just need kaks meeskonda mängisid kuldmedalite peale eelmise hooaja play-off-finaalis ja siis osutus KaDy kolmes mängus tugevamaks. Nüüd, uue hooaja alguses, alistas Jyväskylä klubi taas Kemi, tõestades, et eelmise aasta võit ei olnud juhuslik. Märgime, et Kemi hooaja algus ebaõnnestus: kõigest viis punkti kolmes mängus, ent eelmise hooaja hõbemedaliomaniku õigustuseks on keeruline ajakava – hooaja alguses tuli neil lisaks KaDyle kohtuda Akaaga (penalti abil saadud võit 5 : 4) ja Vieskaga (5 : 3).