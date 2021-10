DELFI VIDEO | Ratasepp kokkupõrkest autoga: mäletan ainult, et käis kõva pauk

Mis esmaspäeval rattarajal aga täpselt juhtus? „Tagasipöörde kohas läksin korraks vastassuunda. Ma ei näinud vastassuunast tulevat autot, mis sõitis mulle otsa. Mäletan ainult, et käis kõva pauk. Ratas oli ühel pool liivas ja mina teisel pool. Alguses arvasin, et asi on läbi. Ei teadnud, kas luud on terved. Pool tundi hiljem nägin, et saan liigutada,” meenutas Ratasepp juhtunut.