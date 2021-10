Mattias Käidi koduklubi purustas AS Roma, kaotas ka Tottenham

Jose Mourinho poolt juhendatav AS Roma jäi võõrsil Bodö/Glimtile alla koguni 1:6. Mattias Käidi koduklubi võitis avapoolaja 2:1, kuid teisel kolmveerandtunnil lükati sisse täiskäik.

Võitjate ridades lõid kaks väravat Ola Solbakken ja Erik Botheim. Ühe värava said kirja Patrick Berg ja Amahl Pellegrino. Külaliste ainsa värava lõi Carles Perez.

Käit meeskonna koosseisu ei kuulunud, kuna Bodö/Glimt palkas ta pärast Konverentsiliiga alagrupiturniiri registreerimistähtaja lõppu.

Bodö/Glimt on kolme vooru järel C-alagrupi liidriks seitsme punktiga, teine on AS Roma kuue silmaga.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Kaotuse pidi vastu võtma ka Tottenham, kes jäi võõrsil 0:1 alla Hollandi meeskonnale Vitesse. Mängu ainsa värava lõi Maximilian Wittek 78. minutil. Alagrupi teises kohtumises alistas Rennes samal ajal 2:1 Mura.

Prantslaste Rennes on seitsme silmaga alagrupi liidriks, teine on Vitesse kuue punktiga ja kolmas Tottenham neljaga. Mural on punktiarve avamata.

Nii AS Roma kui ka Tottenhami puhul tuleb siiski märkida, et mõlemad kasutasid ohtralt tavapäraseid vahetusmehi.

Standings provided by SofaScore LiveScore