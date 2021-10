DELFI KÜPROSEL | Jürgen Henn: Sappinen on meie jaoks pea asendamatu mängija, aga kiita tuleb kogu võistkonda

Flora jäi esimesel poolajal viieminutilise perioodi jooksul ootamatult raskesse seisu. 25. minutil viis Miloš Deletic Küprose klubi juhtima, kõigest neli minutit duubeldas Denis Popovic eduseisu. "See oli paras šokk. Lihtsad väravad tulid kohe üksteise otsa," meenutas Flora loots Jürgen Henn mängu esimest poolaega. "Sellega polnud lihtne vaimselt tegeleda, aga meeskond näitas kõva iseloomu. Pole lihtne tulla võõrsil välja 0:2 kaotusseisust. Tiim näitas head võitlusvaimu ja pühendumust."

Flora üheks sangariks kerkis Sappinen, kes lõi Flora mõlemad väravad. Koos eelringidega on ründaja arvel nüüdseks Euroopas juba kümme tabamust. Täna on vist järjekordne päev, kus magama minnes tuleb mõelda, et küll on vedanud, et Sappinen on meeskonnas?