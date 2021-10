Tiitlitest ilma jäänud Anthony Joshua on asunud otsingute teele

Praeguseks on Joshua promootor Eddie Hearn teatanud, et Joshua kasutab lepingus olnud õigust ning nõuab Ussikuga kordusmatši. Tõenäoliselt leiab meeste teine omavaheline lahing aset märtsis.

Praegu teeb Joshua kordusmatšiks juba tõsiselt eeltööd ning otsib enda tiimi uut treenerit. Parasjagu on Joshua tuuritamas USA-s, kus ta on külastanud juba nelja tuntud juhendaja treeningut. Ussiku käest saadud kaotuse järel tunnistas Hearn avalikult, et Joshua läks tiitlimatšis taktikaga alt. Seega on uue juhendaja otsimine üsna loogiline asjade jätk. Seni ei ole selge, kas ja kuidas jätkub tema koostöö pikaaegse juhendaja Rob McCrackeniga.