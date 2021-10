Erakordne talent: Londoni Arsenal allkirjastas lepingu nelja-aastase jalgpallipoisiga

Salman tegi lepinguga ajalugu, kuna temast sai noorim jalgpallur, kelle Arsenal on oma ridadesse värvanud. Salman kuulub edaspidi Londoni klubi nö eelakadeemiasse, kirjutab sportsmail.

Salman on juba praeguseks tõusnud Instagramis tõeliseks staariks. Internetiavarustes saab näha videoid, kus Salman mängib koos endast tunduvalt vanemate lastega ning teeb ka endast poole vanemate seas tegusid. Lisaks on Salman paistnud silma suurepärase tehnikaga.

„Ta alustas trenne koos endavanustega, kuid ta oli neist peajagu üle. Ta oli kõigist kiirem, lõi väravaid ja söötis imeliselt,” rääkis BBC Newsile tema eelmine treener Austin Schofield.

Noore vutimehe isa sõnul on Salman juba sünnist saati avaldanud oma tugeva füüsisega muljet. „Mäletan tema sündimise päeva. Arst pani ta lamama ning ta tõstis pead, et ringi vaadata. Arst oli tõesti üllatunud. Tal on väikesest peale olnud imeline tasakaalutunnetus. Arsenali tema noorus ei häiri. Nad näevad temas lihtsalt kõvasti potentsiaali.”