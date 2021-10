Kalender paigas: Eesti jalgpallimeistrivõistlustele paneb punkti Flora - Levadia kohtumine

Levadial ja Floral on sel hooajal omavahel pidada veel kaks kohtumist. Lisaks 5. detsembrile mängitakse ka 1. detsembril, tagantjärgi peetakse 21. vooru mäng, kus võõrustaja rollis on Levadia.

Tänavune võistlussüsteem näeb ette, et kolme ringi järel jaguneb liigatabel kaheks. Viimases ringis kohtuvad omavahel 1.–6. ning 7.–10. kohal asuvad meeskonnad. See tähendab, et esikuuikul koguneb hooaja jooksul 32 ja teistel 30 mängu, kirjutab jalgpall.ee.