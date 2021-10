Müncheni Bayerni peatreener andis positiivse koroonaproovi

Sky Sports kirjutab, et Nagelsmann eraldati koheselt meeskonna juurest ning ta reisib ka Saksamaale tagasi võistkonnast eraldi. Nagelsmann naaseb Saksamaale spetsiaalse meditsiinilennuga.

Bayerni klubi kinnitas, et Nagelsmann tundis end kohtumise eel kehvasti ning seejärel andiski ta positiivse koroonaproovi. Müncheni klubi kinnitas, et Nagelsmann on vaktsineeritud.