FOTOD | Kimi Räikköneni villa meenutab James Bondiga heitleva kurikaela peidupaika

Aastate jooksul 180 miljoni euro suuruse varanduse teeninud Räikkönenile on mitu kodu. Vormeliässal on neli maja Soomes ning lisaks on tal kinnisvara ka Dubais ja Tais. Soomlase põhiline elupaik asub aga Šveitsis Zürichi lähistel.

Mis siis Räikköneni kasutuses on? Majas on nii sise- kui ka välibassein. Aknast avaneb vaade Alpidele ning Zug’i järvele. Loomulikult on olemas jõusaal. Villas sees on olemas lift ning kõik aknad on kuulikindlad. Hoonele ligipääs pidava tolema samuti üsna keeruline, et soomlane saaks koduses keskkonnas koos perega (abikaasa Minttu ning lapsed Robin ja Rianna) end turvaliselt tunda.