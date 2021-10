FC Barcelona säravaim staar pikendas lõpuks lepingut, väljaostuklausliks miljard eurot

Fati pani Barcelona põhimeeskonna ridades esimese märgi maha juba 16-aastaselt. Eelmine hooaeg jäi tal põlvevigastuse tõttu suurest vahele, kuid praeguseks on ta väljakule naasnud ning tõestanud, et koos temaga võib Barcelonat oodata helge tulevik.

Barcelona on samuti näidanud oma usku Fatisse ning noormehele anti särk numbriga 10, mis vabanes pärast Lionel Messi siirdumist PSG-sse. „Number 10 mängusärk sobib Ansule väga hästi. Ta mängib suurepäraselt ning on väga eriline talent,” sõnas Barcelona ründaja ja Lionel Messi hea sõber Sergio Agüero sel nädalal pressikonverentsil.

Kui mõnda aega tagasi ringlesid spekulatsioonid, et Fati on valmis Barcelonaga lepingut pikendama ainult kahe aasta võrra ning väljaostuklauslit kontrahti ei panda, siis nüüd võivad Kataloonia klubi fännid kergemalt hingata. Fati allkirjastas lepingu, mis hoiab teda klubis 2027. aastani. Lisaks lisati väljaostuklausliks üks miljard eurot. Sama suur on ka Pedri värske väljaostuklausel. Pedri sõlmis klubiga lepingu 2026. aastani.

🗣 @ANSUFATI: "From day one, I wanted to stay at Barça" pic.twitter.com/eThe8iFWnb — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2021

Fati senine leping kehtis käimasoleva hooaja lõpuni ehk Barcelona soovis igal juhul kontrahti allkirjastada enne jaanuari, kuna uuel aastal oleks võinud ta mõne teise klubiga juba eellepingu sõlmida. Arvestades, et Fati agendiks on kurikuulus Jorge Mendes, siis olid Barcelona fännid omajagu mures.

Praeguseks on Fati pidanud Barcelona esindusmeeskonna eest juba 48 kohtumist ning löönud 15 väravat. Hispaania koondises on Fati väljakul käinud neljas matšis ning saanud kirja ühe tabamuse.