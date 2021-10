BLOGI KÜPROSELT | Rauno Sappinen lõi kaks väravat ja Flora teenis Konverentsiliigas esimese punkti

„Kaks viimast tiimi, kellega mängisime, olid meist paremad. Nüüd on meie kord,” sõnas Ketsbaia. „Me kindlasti ei alahinda vastast, aga tahame võtta esimese võidu.”„Flora jaoks on alagrupiturniirile jõudmine suur saavutus,” jätkas Ketsbaia. „Siia jõudmiseks tuleb olla hea. Flora tuleb riigist, kus pole palju põhiturniiril mängimise traditsioone. Me ei alahinda neid, aga meil on kõik olemas, et neid võita.”