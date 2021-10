Valgevene saalijalgpall: liidrite viik ja uus karikatiitli sponsor

BCH täitis oma missiooni sajaprotsendiliselt, saavutades kindla võidu Perviy Regioni üle Brestis. Gomellased ei jätnud võõrustajatele ühtegi võimalust, viies riigi lääneosast kaasa hävitava võidu 10:0. Muuseas Perviy Region on juba hakanud selliste lüüasaamistega harjuma: pärast viit mängu ei kogunud Bresti esindajad ühtegi punkti ja nende väravate vahe on katastroofiline – 7:41. Ilmselge, et Perviy Region ei paista valmis olevat konkureerima teiste kõrgliiga klubidega ja kuidas meeskond sellest olukorrast välja tuleb, pole veel selge.

VRZ ja VITENi mäng meenutas kohati rohkem suurmeistrite võitlust kui saalijalgpalli mängu. Oli selge, et mäng käib kuni eksimuseni ja suurt väravate arvu ei tasu oodata. Meeskonnad lõid teineteisele võrdlemisi kiiresti värava ja eelistasid oodata vastase eksimust, selle asemel et ise olukordi tekitada, ning kui need lõpuks tekkisid, siis said võimaluse end parimast küljest näidata väravavahid. Lõpptulemus – võrdlemisi põnev 1:1, ja ilmselge, et see mäng ei olnud viimaseks sõnaks nende meeskondade selle hooaja vastasseisus.