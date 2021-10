Elva pälvis Euroopa parima spordilinna tiitli

Eelmisel aastal pälvis Elva Euroopa spordilinna tiitli ning selle saamiseks tuli kokku panna kandidatuuriraamat. Euroopa parima spordilinna tiitli saamiseks tuli sel aastal esitada kord kvartalis aruanne kõikidest spordiga seotud tegevustest Elvas.

ACES Europe esindaja Gian Francesco Lupattelli ütles, et pärast kõikide spordilinnade aruannete hindamist otsustati parimaks spordilinnaks nimetada just Elva. „Elva vald on teinud erakordselt palju tööd selle aasta jooksul ning seetõttu soovime anda auhinna ja tiitli just Elvale,” ütles ta.

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tiitel on saadud tänu kõikide Elva valla koolide ja kehalise kasvatuse õpetajate, spordiklubide, spordiürituste korraldajate, spordiaktivistide, sportlaste, erinevate kogukonnaliikmete jt spordivaldkonda panustanud inimeste suure töö abil. „See on suur tunnustus meile kõigile. Komisjon hindab kõrgelt kogu piirkonna tegevusi, meil on väga aktiivne kogukond ning et oleme suutnud Elva miljoniga kaasata väga paljusid inimesi. See eristas meid kindlasti teistest spordilinnadest,” sõnas ta.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et sihtasutus Elva Kultuur ja Sport on sel tiitliaastal teinud suurepärast tööd ning kindlasti on kõige värvikam Elva valla inimesi ja külastajaid ühendav kampaania „Elva miljon”.

„Loodan väga, et Elva inimesed tunnevad rõõmu selle tunnustuse üle ning see annab veelgi juurde hoogu miljon kilomeetrit aasta lõpuks kokku koguda,” rääkis Saar ja lisas, et Euroopalt saadud tunnustus näitab selgelt, et Elva vald ei ole ääremaa, vaid et oleme Euroopas kõrgelt tunnustatud ja märgatud.

Euroopa parima spordilinna tiitel „Golden Flag” antakse Elvale ametlikult üle detsembrikuus Brüsselis.

Euroopa spordilinna tiitlit annab 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partner, mittetulundusühing ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation).