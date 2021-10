Põlva Serviti ja HC Tallinn lähevad eurosarjas väikest kaotust võiduks mängima

"Meie mõttelaad korduskohtumiseks saab olema, et Šviesal on kõik kaotada ja meie võime ainult võita. On tähtis, et mängijad seda mõistaks ja me suudaks oma mängu peale suruda. Tavaliselt meeldib mulle meeskonnaga eelmine mäng videolt üle vaadata, aga pole mõtet liiga palju tagasi piiluda," arvas HC Tallinna peatreener Bo Østergaard.