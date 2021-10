Vaatame, mida võib teha Mancester United kohtumisel Tottenham Hotspuri vastu

Manchesteri klubil ei ole viimasel ajal muruplatsil edu olnud. Nad on kaotanud viimasest kolmest mängust kaks ja kohtumine Evertoniga lõppes 1 : 1 viigiga. Klubi raskuste peamiseks põhjuseks on lahvatanud konflikt mängijate ja peatreeneri Ole Gunnar Solskjæri vahel. Mängijad on platsil teinud vastuolulisi liigutusi, nagu Bruno Fernandese meelega mööda löödud penalti. Solskjæri ja tiimi vahelise seisu kohta tuleb iga päev meediasse uut informatsiooni ning on ainult aja küsimus, millal sekkub klubi juhtkond, olgu selleks siis peatreeneri vahetus või kindel otsus seda mitte teha. Fakt on aga see, et sisekonflikt on mõjutanud mänguefektiivsust palliplatsil. Klubi on hetkel tabelis viiendal kohal. Unitedi ees on selle hooaja alguse üllataja Brighton.

Spordiennustusportaali OlyBet statistika näitab siiski suuremat võiduvõimalust Manchester Unitedile koefitsiendiga 2,33, seda Tottenham Hotspuri 3,07 vastu.

Tottenham Hotspur asetub liigatabelis üheksandale kohale, olles viimased kaks mängu võitnud ja viimati kaotati Chelsea vastu 19. septembril. Enne kodumängu Unitedi vastu kohtub Spurs veel Newcastle’i ja West Hamiga.

Tottenhami kolm ründavat musketäri Kane, Son ja Dele Alli on hooajal näidanud tõhusat jalgpalli ning löönud kümnes mängus kokku üksteist väravat. Tiimi peamine väravalööja on hetkel Harry Kane, kes on kümne mängu jooksul sahistanud vastaste võrku kuuel korral. Tema järel tuleb Son Heung-min, kes on üheksa mänguga löönud kolm väravat ja andnud kaks resultatiivset söötu. Ründekolmiku kolmas liige, Dele Alli, on siiani löönud kaks väravat ja andnud ühe resultatiivse söödu. Samuti on head tööd teinud Spursi kaitseliin, eriti väravaht Hugo Lloris. Lloris on sel hooajal mänginud kaheksa mängu, millest neli on võidetud. Lisaks on ta nendes neljast mängust kolmes hoidnud oma värava puhtana.