Latvala tunnistas, et Toyota vajab muutusi: peame neist vigadest õppima

Latvala juhtimisel on Toyota meeskond võitnud 11-st rallist kaheksa. Soomlane ütleb, et kui hooajast midagi negatiivset otsida, siis üsna paljudel võistlustel pole nad etapi alguseks leidnud masinates õigeid seadistusi.

"On tõsi, et see [Kataloonia] ei olnud esimene kord, kui testisõidud ebaõnnestusid. Vaatamata sellele oleme edukad olnud ja palju võite saavutanud. Midagi on õigesti tehtud. Kuid fakt on, et midagi peame õppima," sõnas Latvala Iltalehtile.