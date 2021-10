Verstappen ei pea MM-tiitli võitmist kõige olulisemaks: ma ei näe sellest õudusunenägusid

24-aastane hollandlane juhib hetkel F1-sarja kuue punktiga Lewis Hamiltoni ees. Hooaja lõpuni jääb veel kuus etappi.

"See [MM-tiitel] on muidugi minu eesmärk ja ma püüan alati endast parima anda, kuid see ei muuda minu elustiili ega seda, mida ma edasi teen. Tean palju õnnelikke vormelisõitjaid ja inimesi, kes pole meistritiitlit võitnud. Ma ei arva, et see, mida inimene rajal teeb, peaks mõjutama tema isiklikku elu," sõnas Verstappen Autospordile.

Hollandlane tunnistab, et elus on palju tähtsamaid asju kui võidusõit. "Vähemalt ei oleks ma kibestunud ja kurb, kui ma mitte kunagi maailmameistritiitlit ei võida. F1 on üks osa minu elust, kuid kõige olulisemad asjad on väljaspool seda," lisas Verstappen.

Samuti on Red Bulli äss teadlik, et MM-tiitli võitmiseks on vaja ka õnne, sest kui sõitja vormel ei ole konkurentsivõimeline, ei suuda ka kõige osavam piloot imesid teha.

"Kui ma võidan maailmameistritiitli väga vingelt, siis sellest ma unistan. Aga kui see ei juhtu arusaadavatel põhjustel - pole ühtegi masinat, mis seda lubaks või on halb õnn -, siis olgu nii. Ma ei näeks seetõttu õudusunenägusid," lausus Verstappen.

F1 maailmameistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel USA-s Austinis.