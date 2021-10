Noored autosportlased said nõu Ken Tornilt ja proovisid krosskarte

„Tutvustasime nooretele ja nende vanematele 125 cm3 krosskarti. Kuna tegemist on suhteliselt mõistliku kuluga sõiduvahendiga, siis kutsume kõiki teisigi noori ja nende vanemaid krosskarti proovima ja võimalusi uurima,“ rääkis EAL juhatuse esimees Janis Kaal. „Eesmärk on ehk juba järgmisel hooajal startida noorte meistrisarjaga.

Krosskartide esindaja Laur Langeproon sõnas, et 125 cm3 töömahuga krossitsikli mootoriga võistlusauto on mõeldud 10-15aastastele sõitjatele. „Võistlused toimuvad enamasti rallikrossi formaadis ühisstardist, kuid peetakse ka sprinte ja võisteldakse jäärajal,“ rääkis Langeproon. „125 cm3 uue krosskardi maksumus on 13 000 eurot. Kulu on võrreldes teiste autospordialadega väga mõistlik. Üldiselt öeldes kulub hooaja peale kulub kaks jooksu rehve, aga eks sõltub muidugi, kui palju sõita.“