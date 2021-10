WULF Autospordi Akadeemia start oli edukas

Noorte autospordi baaskursus viidi läbi LaitseRallyPark´is ja Porsche Ringil, mõlemal rajal said noored sõidupraktikat ning mõlemas paigas toimusid ka loengud.

„Nii noorte kui nende vanemate tagasiside on positiivne. Eriti tõstetakse esile sõidupraktika suurt osa koolituses,“ rääkis WULF Autospordi Akadeemia eestvedaja Toomas Pärtin. „Mõlemal rajal said noored sõita täispikkuses versiooni.“

Teoorialoengutes käsitleti näiteks sportliku sõidu algtõdesid, toitumist, autosportlase füüsilist ettevalmistust, rallilegendi koostamist, Eesti autospordi ülesehitust ja litsentsisüsteemi ning veel mitmeid teemasid. „Mõned loengud olid mõeldud kuulamiseks koos vanematega, kes noort tema karjääri alguses kõige rohkem suunavad,“ rääkis Pärtin. „Tulevikus on plaanis teha ka selliseid loenguid, mis ongi mõeldud ennekõike vanematele. Samal ajal kui noored saavad näiteks sõidupraktikat, jagame vanematele teadmisi, kuidas noort autospordis esimeste sammude tegemisel toetada.“

WULF Autospordi Akadeemial on ettevalmistamisel jätkukursus, mis on mõeldud nagu baaskursuski 13-18aastastele noortele, kuid eeldab juba mõningaid teadmisi ja oskusi. „Sinna on oodatud baaskursuse läbinud või autospordis juba mõningaid kogemusi omavad noored. Sõidupraktika osakaal tuleb baaskursusest veelgi suurem ning loengud suuname noorte mõistes edasijõudnutele.“