Breen tervitaks Loebi liitumist M-Spordiga: raha eest ei saa kogemusi osta

"See on alati kasuks, kui meeskonnas on sinust kogenumaid sõitjad," sõnas Breen Loebi võimaliku liitumise kohta DirtFishile.

"Ma ei tea, mis plaanid täpsemalt on, kuid kui Adrien [Fourmaux] ja Gus [Greensmith] on uuel aastal meie tiimis, siis oleksin mina meie kõige kogenum piloot ning ma ei ole just väga palju sõitnud. Sellest vaatevinklist poleks mõistagi halb, kui see juhtuks."