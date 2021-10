INTERVJUU | Rauno Sappinen väravaõnnest, teiste klubide huvist ja Eesti koondise arengust Thomas Häberli käe all

25-aastasel Sappinenil on Flora särgis käsil järjekordne resultatiivne aasta. Mullu 26 väravaga Premium liiga suurimaks väravakütiks kerkinud ründaja arvele on tänavu koduses meistriliigas kogunenud 18 tabamust. Suvistes UEFA eurosarjade eelringimatšides lõi Sappinen kokku kaheksa väravat ja andis kaaslastele kolm tulemuslikku söötu, millega ta kuulus Euroopa parimate väravaküttide sekka. Ühtlasi aitasid tema tabamused Flora viimaks eurosarja (Konverentsiliiga) alagrupiturniirile. Sappinen on end kehtestanud põhiründajana ka koondises, kus ta on viimase kahe aasta jooksul löönud kuus väravat.

Seejuures pole Sappinen kaugeltki ainus Eesti mängija, kes viimasel paaril aastal palju väravaid kõmmutanud. Eesti Päevaleht kohtus Sappineniga Nikosias päev enne euromängu Famagusta Anorthosisega. Intervjuus rääkis Sappinen lähemalt Flora edukast aastast, koondise peatreeneri Thomas Häberli käe all sündinud peamisest muutusest ja sellest, kui lähedal Sappinen talvel Florast lahkumisele ikkagi oli.