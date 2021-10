Põhjamaad ähvardavad FIFA-st välja astuda, kui jalgpalli MM hakkab toimuma kahe aasta tagant

Norra jalgpalliliidu president Terje Svendsen kinnitab NRK-le, et nad on valmis FIFA ettepaneku vastu võitlema kõigi vahenditega, mis neil on.

Svendsen loodab, et suur vastuseis ei vii siiski FIFA-st lahkumiseni. "Loodan muidugi, et see [lahkumine] ei ole tagajärg, kuid loodan, et meil õnnestub protsess mõistlikult lahendada, see tähendab, et igal teisel aastal ei tule maailmameistrivõistlusi. Kuid halvimal juhul arvan, et see võib jalgpallipere lõhestada," lisas Svendsen.