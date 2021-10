Vigastustega kimpus Flora loodab enesekindlate võõrustajate plaane rikkuda

Mõlemal klubil on pärast kaht mängu tabelis null punkti ja väravat. Flora koosseisu kohal on aga enne tähtsat euromängu mitu küsimärki. „Küsimärgid on Rauno Alliku, Konstantin Vassiljevi ja Martin Milleri puhul,” tunnistas Flora peatreener Jürgen Henn. „Nende kohta teeme otsuse hiljemalt homme (neljapäeva – K. R.) hommikul. Alliku ja Miller on pigem terved, aga neil on pikk mängupaus seljataga.”

„Michael Lilander sai pühapäevases mängus Paide vastu puuka,” jätkas Henn. „Ta on sellest väga kiiresti taastunud, aga ka tema seisund selgub jooksvalt. Lisaks põrutas Marco Lukka teisipäevasel treeningul kanda. Tema kohta on ka küsimärgid. Täna (kolmapäeval – K. R.) teda trennis polnud.”