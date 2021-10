Tartu Ülikool kaotas Poola tippklubile

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul läks uue liiga avaetapp korda. „Usun, et uue liiga esimene etapp läks korda. Korraldusliku poole pealt sujusid asjad hästi ja mängud täidavad oma eesmärgi et saada siit erinevate võistkondade vastu kogemusi. Kahju, et ei saanud päris täiskoosseisus mängida, siis oleks tänases mängus olnud ehk pilt teine. Esimesel poolajal hoidsime hästi Anwilil järel, aga kolmandal veerandajal tuli vahe sisse ja seda enam tagasi ei õnnestunud mängida. Kõik, kes täna väljakul käisid võitlesid tublisti ja meestele mul midagi ette heita pole. Jaotasime mänguaega ühtlasemalt, sest meil on viie päeva jooksul kolm mängu ja peame ka laupäeval Ogre vastu värsked olema,“ sõnas Kandimaa.