Eesti suusaliit jätkab presidendita: ainus kandidaat kukutati läbi

Suusaliit on olnud pärast Andreas Laane lahkumist presidendita juba aastast 2020, kuid nüüd saab see viga parandatud. "Muutsime põhikirja nii, et ühest juhatuse liikmest saab juhatuse esimees ehk suusaliidu esindaja," selgitas Seil. "Kes see on, selgub paari nädala jooksul. Aga presidendi otsingud jätkuvad sellegipoolest."