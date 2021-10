M-Sport meelitab Hyundai rallisõitjat oma ridadesse

27-aastane Huttunen teatas täna hommikul Twitteri vahendusel, et tema plaanides on toimunud muutus ja ta ei osale nädalavahetusel Ungaris Euroopa autoralli meistrivõistluste etapil. Ta kinnitas ühtlasi, et ei jätka koostööd Hyundaiga.

"Räägime teile hiljem oma tulevikuplaanidest. Vaatame, mida toob aasta 2022," säutsus Huttunen saladuslikult.

Seejärel hakkasid levima kuulujutud, et Huttunen läheb neljapäeval Hispaaniasse M-Spordi uut Ford Puma Rally1 autot testima. Teisipäeval katsetas M-Spordi hübriidautot Prantsuse legend Sebastien Loeb.

Nii Huttunen kui ka tema mänedžer Marcus Grönholm lükkasid kuulujutud ümber. "Ei, see pole tõsi [et ta läheb testima]," tunnistas Grönholm Iltalehtile.

"Ma kuulsin ka ise neid kuulujutte ja mõtlesin, kust need pärit on," ütles Huttunen ja lisas, et ta pole teel Hispaaniasse.

M-Sport on hetkel ainus WRC-meeskond, kus on järgmisel aastal veel vabu sõitjakohti.

Huttunen ütles Iltalehtile, et ei saa hetkel midagi täpsemalt öelda. "Ma ei julge kedagi usaldada enne, kui allkirjad on lepingul all," sõnas rallimees. "Marcus (Grönholm] hoolitseb nende asjade eest."

Pole saladus, et Grönholmil on väga head suhted M-Spordiga. Ta võistles oma karjääri viimasel kahel hooajal Fordis Malcolm Wilsoni juhitud meeskonnas.

Grönholm ei tahtnud Huttuneni tulevikust veel rääkida, kuid plajastas põhjuse, miks soomlane Hyundaist lahkus.

"Meile on tundunud, et Jarit on halvasti koheldud. Ta võitis eelmisel aastal WRC3 tiitli ja sellest ajast alates pole talle tegelikult midagi pakutud," sõnas kahekordne maailmameister.

"Ta sai seal R5 autoga hästi hakkama ja oli ainus, kes suutis selle masinaga võita. Sel aastal pole muidugi nii hästi läinud. Aga ma ei tea, mida oleks pidanud teisiti tegema," lisas Grönholm.

Seni on M-Sport kinnitanud, et võistkonnas teeb 2022. aastal täishooaja viimastel hooaegadel Hyundaid aidanud Craig Breen. M-Spordis peaks jätkama ka prantslane Adrien Fourmaux ning kuulujutud seostavad osalise sõitjakohaga vanameister Sebastien Loebi.