Ajaleht: Solskjaeri saatuse määravad Manchester Unitedi kaks järgmist mängu

Solskjaeri saatuse otsustada võiv nädal lõppeb pühapäeval, kui kodustaadionil võõrustatakse Liverpooli.

"Mõned mängijad arvavad, et Solskjaeril on kaks mängu ja kui United neid ei võida, võib ta lahkuda," ütles üks hästi informeeritud allikas ajalehele The Sun. "Olukord on halb. On raske näha Solskjaeril tulevikku, kui United neid mänge ei võida."

Pahameelt peatreeneri töö suhtes on mängijad läbi lillede avaldanud ka avalikult. Näiteks kapten Paul Pogba ütles peale pühapäevast 2:4 kaotust Leicester Cityle, et "midagi peab muutuma", millest Inglise meedia luges välja kriitika just Solskjaeri aadressil.

Õhkkond Unitedi riiestruumis olevat sama frustreeriv kui märtsis, kui Leicester Cityle kaotati FA Cupi kuuendas ringis. Ka siis tuli meeskonnast signaale, nagu poleks Solskjaer võimeline neid enam Premier League'i või Meistrite liiga triumfini vedama. Sellele madalseisule järgnes aga seeria, mille jooksul võideti järgmisest seitsmest mängust kuus, sealhulgas Euroopa liiga poolfinaali avamäng AS Roma vastu 6:2.

Kuigi Euroopa liiga finaalis kaotati penaltitega Villarealile, tehti Premier League'i hooajale tugev lõpp ja saavutati teine koht, millest piisas, et allkirjastada Solskjaeriga uus leping kehtivusega 2024. aastani, võimalusega seda veel aasta võrra pikendada. Viimasel ajal on aga arvatud, et sellega tegid Unitedi omanikud endale karuteene, sest nüüd läheks norralase vallandamine neile juba väga kalliks maksma.