Uued saudidest omanikud vallandasid Newcastle'i peatreeneri

Pühapäeval pidas 60-aastane Bruce oma treenerikarjääri 1000. kohtumise, kui Newcastle kaotas 2:3 Tottenhamile.

2019. aasta juulist Newcastle'i tüüri juures olnud Bruce on varasemalt uute omanike valguses tõdenud, et on oma tuleviku osas "realistlik". Seega polnud tema ametist vabastamine eriline üllatus talle ega ka avalikkusele.

"Olen tänulik kõigile Newcastle Unitediga seotud inimestele, et mulle sellise unikaalse jalgpalliklubi juhendamine usaldati. Tänan oma treenerite tiimi, mängijaid ja taustajõude nende kõva töö eest. On olnud palju tõuse ja mõõnasid, kuid nad on endast neil rasketel hetkedel kõik andnud ning peaksid oma pingutuse üle uhked olema," rääkis Bruce klubi kodulehel.

"See on klubi, millel on uskumatu toetus ning ma loodan, et uued omanikud viivad seda edasi sinna, kuhu me kõik tahame. Soovin kõigile palju edu edasiseks hooajaks ja kaugemas tulevikuski."

Kaheksa vooru järel Inglise kõrgliiga tabelis kolme viigiga eelviimast kohta hoidva Newcastle'i juhendamise võtab ajutiselt üle senine abitreener Graeme Jones, kes kuulus sel suvel EM-finaalturniiri ajal ka Inglismaa koondise treenerite tiimi. Uue alalise peatreeneri otsingud käivad.