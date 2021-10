Sparta spordiklubi jätkab terviseameti ettekirjutusest hoolimata seaduse eiramist

Sisuliselt andis Kajari mõista, et Spartas saab sporditreeningutel käia veel tänagi ilma koroonatõendit esitamata.

"Tutvume ettekirjutusega, mis on kaheksa lehekülge pikk. Ei ole nii, et eile saadeti ja täna juba tegutseme. Tutvume sellega, mis on saadetud ning ootame, millised piirangud järgmisest nädalast kehtima hakkavad," ütles Kajari Delfile.

Kajari on jätkuvalt seisukohal, et klientidel koroonapassi küsimine viiruse leviku tõkestamisele kaasa ei aita. "Ega koroonapass ei näita, kas inimene on haige või terve ning kas ta kannab haigust või mitte. Selline on meie klubi seisukoht," sõnas ta.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas täpsustas, et eile Sparta klubile tehtud ettekirjutus nõuab seaduse viivitamatut täitmist ning kui terviseameti järelvalve osakond tuvastab jätkuva rikkumise, on neil õigus spordiklubile määrata sunniraha kuni 9600 eurot. Kui ka see klubi seadust täitma ei pane, pole välistatud asutuse sulgemine.

"Sulgemine on kõige viimane meede, milleni me loodame, et asi ei lähe," sõnas Kaas.