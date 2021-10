Simeone selgitas, miks ta peale mängu Kloppi kätt ei surunud

"Meile ei meeldi see, aga jah, olukord on selge. Ma tahan tema kätt suruda. Tema reaktsioon, nagu ka minu oma, ei olnud väga lahe," ütles Klopp telekanalile BT Sport. "Järgmine kord, kui näeme, surume kindlasti. See pole midagi. Ta oli ilmselgelt vihane, kuid mitte minu, vaid mängu peale. Midagi muud seal pole."

"Ma ei suru kunagi peale mängu kätt, sest see ei meeldi mulle. See pole kummalegi tervislik - ei sellele, kes võidab, ega sellele, kes kaotab. Mina näen seda asja nii. Aga järgmine kord, kui ma teda näen, surun ta kätt, probleemi pole."

Mängust rääkides tõdes Simeone, et teise poolaja parim võimalus oli Atleticol, kui Alisson Becker tõrjus 49. minutil Yannick Carrasco lähilöögi.





"Oli raske mäng suurepärase meeskonna vastu. Nad löövadki tavaliselt oma mängudes palju väravaid. Me ei alustanud nii, nagu oleks tahtnud, kuid pärast nende teist väravat hakkasid asjad meie jaoks paremaks minema ning meil oli palju võimalusi, et juhtima asuda. Teisel poolajal oli meil parim võimalus, kuid nende väravavaht tegi tipptõrje," ütles Simeone.

Klopp: "Mäng oli sama raske kui me eeldasime. Alguses läks meil üllatavalt hästi. Lõime kaks võrratut väravat ja mängisime väga head jalgpalli. Tegime ka korraliku teise poolaja. See oli pingeline mõlema meeskonna jaoks. Ausalt, viis, kuidas sa selle võidad - ma ei saaks sellest vähem hoolida. Rasked võidud on tavaliselt need kõige tähtsamad. Sellisel õhtul on need kolm punkti tohutud."