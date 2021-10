Ralliekspert hindas Tänaku esitust Kataloonia rallil WRC-sõitjatest kõige madalamalt

"Järjekordne nädalavahetus 2019. aasta maailmameistri jaoks, mille võiks unustada. Esimesel katsel oli ta tempos kiireimatest maas, teisel katsel tegi pirueti, kolmas katse oli korralik ja siis - neljandal katsel katkestamine. Paistab, et Tänak ja Hyundai i20 WRC ei sobi asfaldil kokku ja see oli järjekordne silmapaistev näide," kirjutas Clark.

"Thierry Neuville paistab suutvat probleemidest hoiduda, aga Tänak mis iganes põhjusel mitte. Tänak on rohkem kui õnnelik, et kaks viimast hooaega läbi saavad ja ta peab lootma, et 2022. aasta auto sobib tema sõidustiiliga paremini," lisas ta.