Rapla korvpallitiim palkas Tšehhis säravaid mänge teinud ameeriklase

„Demajeo Wigginsi liitumisega on lõpuks peatreeneri soovitud nelja mehe rotatsioon 4 ja 5 positsiooni peal koos. Olime juba valmis mänguplaani ümber tegema ja vajadusel ilma konkreetse keskmängijata meeskonna komplekteerima kui tekkis võimalus Wiggins Tšehhi klubilt välja osta. Nüüd saame öelda, et meil on ikkagi ka keskmängija olemas, kes Tšehhi liigas tegi septembri lõpus isegi ühe 30 punkti + 12 lauapalli mängu," rääkis Rapla võistkonna juht Jaak Karp klubi Facebooki lehele.