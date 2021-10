Peep Pahvi nädala viisik | Noor eestlane paneb võimsa mänguga endast rääkima

Kodust korvpalliliigat on mängitud kolm nädalat. 21-aastane Mikk Jurkatamm on aga juba teist nädalat vooru silmapaistvaim mängija. Fännidel tasub minna saali tema sooritusi oma silmaga vaatama.

Kolmanda nädala viisik on aga selline:

Kasey Hill (Pärnu Sadam)

Pärnu meeskonna rünnakute organiseerija mängis laupäeval Riia VEFi tagamängijad puhtalt üle. Koguda sellises mängus 20 punkti ja kuus söötu, on taseme näitaja.

Hooaja alguses on Hill saanud kriitikat, kuid tema suhtes tasub olla kannatlik. 27-aastases ameeriklases paistab kvaliteeti olevat. Mida rohkem ta meeskonnakaaslastega kohaneb ja peatreener Heiko Rannula nõudmistega. Mehe senine karjäär näitab, et Pärnus mängimiseks ja meeskonna vedamiseks peaks tal võimeid jaguma.

Oleks üsna kummaline, kui Mikk Jurkatamm püsib hooaja lõpuni TalTechi meeskonnas. 21-aastane mängumees on hooaja alguses näidanud vähemalt Eesti-Läti liiga mõistes suurepärast korvpalli. Juba pärast esimest vooru, kui Jurkatamm mahtus samuti nädala viisikusse, sai kirjutatud, et ta peaks mängima kõrgemal tasemel. See arvamus pole järgmiste kohtumistega kuhugi kadunud.