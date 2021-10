Hispaania Superkarika reform: areng või põhjus skandaaliks?

Hispaania Superkarika turniir peetakse tuleva aasta 25.–27. veebruaril ja see toimub nelja meeskonna finaali formaadis. RFEF andis teada nelja klubi nimed, kes karika eest võitlema asuvad: Barca (riigi meister), Inter Movistar (Kuningliku karika omanik), ElPozo Murcia (meistrivõistluste võitja) ja Palma Futsal (meistrivõistluste teine meeskond). Liit selgitas sellist valikut püüdlusega suurendada fännide huvi Kuningliku karika vastu ja motiveerida meeskondi sellel turniiril osalema. Kuivõrd eelmise karikaturniiri finalistideks olid Inter ja Barca, kes sai õiguse turniiril osaleda Hispaania meistrina, on Blaugrana meeskonna koha endale võtnud Palma. Just see otsus kujunes Superkarika ümber puhkenud skandaali katalüsaatoriks.