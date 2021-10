Forus Grupp hakkas toetama “Pikema Sõpruse Päeva“!

Forus Grupi juhatuse liige Margus Nõlvak: „Forus on tööandja, kes annab oma panuse selleks, et meie inimeste tervisenäitajad paraneksid ning teadlikkus, kuidas oma tervist hoida ja selle eest hoolt kanda kasvaks olulisel määral. Foruse slogan on hoiame ja hoolime. Sellega oleme andnud lubaduse, et me hoiame ja hoolime nii oma klientidest kui ka oma töötajatest igas mõttes.

Forus grupis töötab kokku 1500 inimest, kellest ligi 80% on mehed. Neist 1100 on 35-aastased või vanemad ning neist omakorda 770 vähemalt 50-aastased ehk üsna suur osa meie töötajatest kuulub tervise mõttes riskigruppi. Seega on algatuse toetamine meie jaoks põhimõtteline samm,” lisas Nõlvak.

Oma “Pikema Sõpruse Päeva” jaoks annetatud toetuse seemne kogus Forus Grupp tänavu suvel, kui osales Eesti Olümpiakomitee toetajana spordiennustusportaali PAF heategevuslikul ennustusvõistlusel. Kõige täpsemalt prognoosisid lõppeva spordiaasta tulemusi Delfi ja FORUS, kes auhinnarahaks välja pandud 500 eurot annetasid koos oma lisapanusega justnimelt “Pikema Sõpruse Päevale”. Nii jõudis algatusele Forus Grupi, EOK ja PAF-i ühistoetusena 1500 eurot, millele Forus lisas omalt poolt veel täiendavalt 4000 eurot ehk kokku 4500 eurot.

Ettevõtja Rain Vääna algatusel ja eestvedamisel esmakordselt 2019. aastal toimunud “Pikema sõpruse päeva” missioon on julgustada mehi rohkem hoolitsema enda ja oma sõprade tervise eest, et Eesti mehed elaksid kauem ja tervemana, oleksid terved abikaasad oma naistele, õnnelikud isad ja vanaisad oma lastele ja lastelastele. Iga aasta novembris meeste tervise kuul algav heategevuslik kampaania kutsub sõpru, töö-, klubi- või trennikaaslaseid üles veetma ühiselt üks meeldejääv päev koos põnevate ettevõtmistega, mille üheks lahutamatuks osaks on ühine visiit tervisekontrolli.