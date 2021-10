Terviseamet tegi koroonatõendi kontrollimisest keelduvale Sparta spordiklubile ettekirjutuse

"Spordiklubi on seisukohal, et Vabariigi Valitsuse korralduses nr 305 sätestatud nõuded spordiklubile ei ole põhiseaduspärased ja nende järgimata jätmist ei või spordiklubile ette heita," kirjutas Sparta juhatuse liige Mart Kajari möödunud nädalal Delfi Ärilehele.

Täna teatas terviseamet Delfi Spordi päringule vastates, et on teinud Sparta spordiseltsile ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtet täitma Vabariigi Valitsuse korralduses nr 305 toodud ohu tõrjumise nõudeid.

"See tähendab, et ettevõte peab asuma viivitamatult kontrollima spordiklubi tegevuses osaleda soovivate isikute vaktsineerituse, läbipõdemise, vaktsineerituga võrdsustatuse või testituse tõendi olemasolu ning selle ehtsust ja kehtivust," ütles terviseameti kommunikatsioonijuht.

"Ettekirjutuse saajat hoiatati, et kohustuse mittetähtaegse või mittekohase täitmise korral kohaldatakse ettekirjutuse saajale sunniraha. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot. Kui ettekirjutuse saaja leiab, et ettekirjutusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib ta esitada vaide terviseametile. Vaide esitamine ei vabasta vaide esitajat ettekirjutuse täitmise kohustusest. Samuti on ettekirjutuse saajal õigus esitada kirjalik tühistamiskaebus halduskohtule."