Neymar täna Meistrite liigas Leipzigi vastu väljakule ei jookse

Neymari hooaja algus on olnud üsna konarlik. Esimesest seitsmest mängust kõikide võistlussarjade peale on ta PSG-s löönud vaid ühe värava.

Koondisepausi ajal rääkis Brasiilia superstaar, et tõenäoliselt jääb järgmise aasta MM-finaalturniir tema karjääri viimaseks. "Ma ei tea, kas mul on enam vaimutugevust, et jalgpallis hakkama saada," ütles ta.