TÄNA OTSEBLOGI | Ukraina klubi püüab taas Reali hammustada, Atletico võõrustab Liverpooli

"Teame, et tegu on väga tähtsa mänguga, eriti kuna viimase kodumängu me kaotasime. Meil pole enam vigadeks palju ruumi jäänud. Peame mängima enesekindlalt ja endast kõik väljakule panema," ütles Reali poolkaitsja Luka Modric eilsel pressikonverentsil.

"Kui sa võidad mõlemad mängud Atletico vastu, on tõenäoline, et sa lähed edasi. Viimati saime me mõlemas mängus kaotuse, seega eks näis..." rääkis mängu eel Liverpooli loots Jürgen Klopp. "Atletico mängib nüüd teistsugust süsteemi, kuid nad on endiselt tulemustemasin nagu varemgi."