UFC kommentaator kahtlustab Fury - Wilderi matši kohtunikku korruptsioonis

9. oktoobril Las Vegases toimunud WBC poksiorganisatsiooni tiitlimatšis löödi Fury neljandas raundis kahel korral põrandale, kuid võitis lõpuks matši ise 11. raundi nokaudiga.

Eriti pikalt lubas ringikohtunik Furyl taastuda teisest nokdaunist. Kohtunik Russell Mora peatas korraks sekundite lugemise, et anda Wilderile korraldus neutraalsesse nurka taanduda. See oli Rogani arvates saatuslik viga.

"Kohtunik peab lugema "üks, kaks..." kui mees maha kukub. Aga mis iganes põhjusel sa lugemise pooleli jätad, pead sa seda jätkama sealt, kus ringiäärne loendur omadega on. Ringi ääres on inimene, kes loeb ja tema jätkab lugemist. Kui sa pärast kahte sekundit ütles "mine neutraalsesse nurka", peab see ringiäärne tüüp jätkama "kolm, neli, viis", aga ta ei teinud seda."

"Ta jätkas "kolm, neli", aga Fury oli juba paar sekundit pikali olnud. Ilma kahtluseta oli see pikk lugemine. Ma leian, et see on viga või korruptsioon. Kõige tõenäolisemalt eksimus, kohtunik sattus paanikasse," vahendab Daily Mail Rogani kahtlusi.

Kohtuniku tegevust kritiseeris ka endine UFC tšempion Daniel Cormier, kes kirjutas Twitteris: "See lugemine oli hullumeelselt aeglane. Kohtunik ei peaks Deontay nurka käsutamiseks lugemist lõpetama."

Reeglite järgi ei teinud ringikohtunik siiski midagi valesti, vaid sekundite lugemise pausis on süüdi ainult Wilder. Reegel sätestab, et põrandale löödud poksija vastane peab sekundite lugemise ajal viibima neutraalses nurgas ning kohtuniku võimuses on lugemine pooleli jätta, kui võitleja pole nurka läinud.

"Kui nokdaun toimub, peab pikali löödud poksija vastane minema kaugeimasse neutraalsesse nurka ning kogu loendamise ajaks sinna jääma. Kui ta nurka ei lähe, võib kohtunik loendamise peatada ja jätkata sealt, kus ta pooleli jäi," seisab reegliteraamatus.