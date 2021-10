Djokovic: ma ei tea, kas ma mängin Australian Openil

Austraalia Victoria osariik ei luba turniirile vaktsineerimata mängijaid. Serblane pole avalikult öelnud, kas ta on vaktsineeritud või mitte.

"Probleem on selles, et kui sa oled ühes lennukis positiivse isikuga, ole sa vaktsineeritud või mitte, pead sa automaatselt 14 päevaks tuppa jääma," rääkis Djokovic Serbia ajalehele Blic.

"See juhtus selle aasta jaanuaris Viktor Troickiga. Mitte ainult temaga, vaid veel 70 mängijaga. Olen rääkinud paljude mängijatega ning see on miski, millest kõigil on halvad mälestused."

Djokovici kirjeldatud stsenaarium ei pruugi järgmisel aastal enam rakenduda, sest Austraalia ei anna tõenäoliselt vaktsineerimata mängijatele riiki sisenemiseks viisatki. "Viirust ei huvita, mis su edetabelikoht on või mitu suurt slämmi sa võitnud oled. Isegi kui nad saavad viisa, peavad nad paar nädalat karantiinis olema, samas kui teised mängijad ei pea," rääkis Victoria osariigi peaminister Dan Andrews täna AFP-le.

Djokovic kutsus mängijaid koostööd tegema, et Austraalia karmide reeglite vastu võidelda. "Ma tahaksin, et mängijad rohkem ühineks, olgu kas siis läbi mängijate ühenduse, ATP või WTA, et me saaks otsustusprotsessis sõna sekka öelda," sõnas maailma esireket.

"Tunnen, et mängijad ei mõtle sellele praegu üldse. Mis on palju erinev sellest, kuids minevikus asju tehti. Ma ei tea, kas ma lähen Austraaliasse. Ma ei tea üldse, mis toimub. Olukord pole üldse hea."

"Meedia on muutunud... Mul pole selle kirjeldamiseks sõnu. Nad külvavad hirmu ja paanikat ning ma ei taha sellest osa võtta. Tunnen, et kõik on vaenulikud. Ma ei taha neile anda põhjust minust mingeid asju kirjutada."

"Ma ei avalda, kas ma olen vaktsineeritud või mitte. See on isiklik asi ning seda on ebaviisakas küsida. Inimesed lähevad oma vabaduses küsimusi esitada tänapäeval liiga kaugele. Vahet pole, kas sa ütled "jah", "ei", "võibolla" või "ma mõtlen sellele", nad kasutavad seda ära."