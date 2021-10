Kolmapäeval lõpeb spordistipendiumite taotluste esitamine Eesti suurimatele spordistipendiumitele

Sihtasutus Noored Olümpiale on loodud spordientusiastidest ettevõtjate eestvedamisel sooviga anda heategevuse kaudu oma panus Eesti spordi arengusse. Sihtasutuse eestvedaja Paavo Pauklin: “Rõõm on näha, et viie tegutsemisaastaga oleme suutnud üles ehitada väga eduka tugisüsteemi, toetada seni juba kümmet sporditalenti ja leida hulganisti stipendiumifondi panustavaid inimesi. Pikaajaline eesmärgipärane tegevus, süsteemsus ja kirg on edukuse aluseks nii spordis kui ettevõtluses. Kutsume meie toetajate ringiga liituma kõiki Eesti ettevõtjaid ja spordisõpru, kellele läheb korda, et meie järelkasvul oleks edaspidi inspireerivaid eeskujusid spordis.“